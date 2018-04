Vídeo com jogadores do futebol inglês marca 100 anos da trégua de Natal

O aniversário de cem anos da trégua de Natal durante a Primeira Guerra Mundial foi lembrado nesta quinta-feira com um vídeo em que jogadores de futebol, do passado e do presente, técnicos e árbitros recitam um poema. O poema "The Game, Christmas Day 1914" (em tradução livre: O Jogo, Dia de Natal de 1914) é lido por atletas como o zagueiro belga do Manchester City Vincent Kompany, o goleiro Wojciech Szczesny, do Arsenal, e o atacante Charles Austin, do Queens Park Rangers.

O ex-meia inglês Trevor Brooking e o juiz da final da Copa do Mundo de 2010, Howard Webb, estão entre os outros que recitam o poema no vídeo. O poema, composto por Ian McMillan com versos escritos por crianças, retrata o momento em que soldados dos dois lados abaixam as armas, saem das trincheiras e começam um jogo de futebol.