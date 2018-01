Vídeo complica vida de Bergkamp Um teipe do jogo entre Arsenal e West Ham realizado no domingo pela Liga Inglesa, trouxe uma série de transtornos para o atacante holandês Dennis Bergkamp, do Arsenal. O vídeo flagrou a cotovelada de Bergkamp no rosto do meio-campista Lee Bowyer, do West Ham. O caso será julgado pela Associação de Futebol Inglês (FA) e ele deve levar uma multa pesada por ser reincidente. Dirigentes da FA requisitaram o vídeo do jogo para analisar o lance de Bergkamp agredindo Bowyer. Com base na cena registrada pela televisão e depois de analisar a súmula do árbitro, a FA decidirá se o atleta será multado. E podem ainda entrar com acusação contra o jogador holandês se o juiz da partida, Mike Dean, que estava próximo da jogada, descrever na súmula que não viu o incidente. Não é a primeira vez que Bergkamp agride um adversário. No mês passado, foi multado em US$ 8 mil depois de ter sido julgado culpado por ter chutado um zagueiro do Blackburn. Detalhe: o julgamento foi feito com base em uma fita de vídeo do jogo. A história se repetiu no domingo. O árbitro não viu a agressão, mas as lentes da televisão registraram a cotovelada, aos 36 minutos do segundo tempo, quando o Arsenal vencia por 2 a 1. "Foi acidental, estava protegendo a bola e só percebi a presença dele quando dei o drible e houve o contato", disse Bergkamp. "Tentei falar para o Bowyer que foi um acidente." Romário bateu e escapou ileso - No Brasil, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não costuma punir jogadores e técnicos com base em fitas de vídeo. O caso mais recente e escandaloso aconteceu na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Na partida São Paulo e Fluminense - em 15 de setembro, no Morumbi -, Romário partiu para cima do zagueiro Andrei, seu companheiro de equipe, e lhe deu um tapa espetacular no rosto, com 15 minutos de jogo. O árbitro não viu a agressão, mas o lance foi muito bem registrado pela televisão. A cena foi repetida dezenas de vezes nos programas esportivos. Apesar de todo o barulho, os auditores do STJD não puniram Romário nem mesmo com uma multa. O árbitro também não mencionou o fato na súmula do jogo. Dirigentes do Fluminense não advertiram Romário e o técnico Renato Gaúcho se limitou a uma conversa reservada com o atacante. Andrei também não se queixou, muito menos registrou um boletim de ocorrência contra o agressor. Depois da agressão continuou na partida como se nada tivesse acontecido, mas cometeu uma falha atrás da outra. O São Paulo venceu por 6 a 0. Andrei foi apontado como um dos culpados pelo vexame.