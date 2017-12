Vídeo mostra Gabriel Jesus parado em abordagem policial

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, foi parado e revistado pela polícia durante abordagem na Zona Norte de São Paulo no dia 21 de dezembro. Acompanhado por um amigo, o jogador teve que deixar o carro, mostrar os documentos e logo depois foi liberado, enquanto pedestres acompanhavam a ação policial, que foi gravada em um vídeo publicado na internet.

O jogador está de férias do Palmeiras e se reapresenta junto com o elenco no dia 6. Aos 18 anos, o atacante é uma das principais revelações do clube Alviverde e tem sido convocado até mesmo para amistosos da seleção brasileira olímpica.