Vídeo mostra jovens usando drogas durante jogo na Arena Castelão

Um pequeno grupo de torcedores foi flagrado consumindo drogas dentro da Arena Castelão, estádio usado na Copa do Mundo e que receberá um jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias para o Mundial de 2018. O vídeo que circulou nas redes sociais mostra jovens dividindo um pó branco que parece cocaína durante uma partida de futebol.

As imagens, que teriam sido gravadas por celular pelos próprios jovens, mostram um dos torcedores separando o pó branco em fileiras. O jovem usa um celular como apoio e, depois, a droga é repassada aos outros torcedores. A Polícia do Ceará investiga o caso e tenta identificar todos os envolvidos.

Segundo o site Globoesporte.com, a Guarda Municipal de Fortaleza suspeita que o ato aconteceu neste sábado durante um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro entre Fortaleza e Cuiabá.

Um dos rapazes que aparece no vídeo, de acordo com Guarda Municipal, furtava celulares em um terminal de ônibus antes do início do jogo. O vídeo foi gravado no mesmo dia.

A seleção brasileira enfrentará a Venezuela no Castelão pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa, em outubro.