Vídeo traz carreira de Ronaldo e resposta às críticas Um vídeo criado pela Nike que circula pela internet traz momentos brilhantes da carreira do atacante Ronaldo e termina com o que pode ser considerado uma resposta do camisa 9 da seleção às críticas que vêm recebendo nos últimos dias pelas más apresentações na Copa do Mundo e pela dificuldade em recuperar a forma física: ele termina o vídeo pedindo silêncio. O gesto é realizado normalmente por jogadores que estão em má fase e conseguem marcar gols e "calar os críticos". A Nike não informou se o vídeo será transmitido apenas pela internet e ou se está sendo guardado para chegar à TV depois que Ronaldo tiver uma grande atuação pelo Brasil na Copa. O vídeo traz dribles e gols de Ronaldo pela seleção brasileira e por seus clubes anteriores, PSV Eindhoven, Barcelona e Inter de Milão - todos patrocinados pela Nike. O Real Madrid, que Ronaldo defende desde 2002, tem contrato com a concorrente Adidas. Uma cena especialmente forte é um close no joelho direito do jogador, que tem uma enorme cicatriz, provocadas pelas duas cirurgias que o deixaram por quase dois anos sem jogar. Durante as cenas, o ex-jogador francês Eric Cantona, apresentador da campanha publicitária "Joga Bonito", da Nike, pronuncia epítetos de exaltação a Ronaldo, como "Imparável", "O pesadelo dos goleiros", "O camisa 9" e, claro, "Fenômeno". No fim, após um minuto em ritmo alucinante, Ronaldo pede silêncio, vestindo a camisa da seleção brasileira.