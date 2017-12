Vídeos ajudam Palmeiras contratar Chega o fim de ano e os clubes começam a procurar jogadores para reforçar o time. O Palmeiras se inclui nesse grupo e já adiantou que fará investimentos bem modestos. Por isso, o torcedor pode desistir de sonhar com craques ou grandes estrelas. Nessa hora de buscar atletas baratos e pouco conhecidos, quem mais trabalha é o videocassete. Parece estranho ou pouco comum, mas o eletroeletrônico usado pelas pessoas para assistir ao filme predileto ou gravar a novela é o grande aliado dos dirigentes. Por meio do vídeo, eles podem acompanhar e analisar a condição técnica de determinados jogadores e decidir se devem ou não trazê-los para o clube. Leia mais no O Estado de S. Paulo