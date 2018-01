Vídeos com a cabeçada estão disponíveis na internet A agressão de Zinedine Zidane sobre Marco Materazzi na final da Copa do Mundo já pode ser vista com facilidade na internet. Uma pesquisa pelas palavras "Zidane" e "Materazzi", no site YouTube, o principal armazenador de vídeos da rede, recebia 98 respostas às 11 horas desta segunda-feira. No site podem ser encontradas várias versões de narração, por emissoras de todo o mundo, e visões por câmeras diferentes, por trás dos dois gols. Além disso, a criatividade sem limites da internet já fez com que aparecesse até um joguinho, em que, controlando Zidane, o usuário deve acertar cabeçadas em Materazzi. O mais curioso do lance é que o zagueiro italiano, vítima da agressão de Zidane, é conhecido como um dos zagueiros mais violentos em ação no duro futebol italiano. Ele tem dois apelidos: "Matrix" e "Macelazzi", um trocadilho com a palavra "macelaio", que significa "açougueiro". No YouTube também é possível encontrar um clip com os "melhores momentos" da carreira do jogador. Na final deste domingo, no entanto, Matelazzi fez muito mais do que cavar a expulsão de Zidane. Começou o jogo como vilão, ao cometer um pênalti em Malouda, que permitiu a Zidane abrir o placar. Depois, marcou de cabeça o gol de empate, que definiu o placar de 1 a 1. Na disputa de pênaltis, converteu sua cobrança e ajudou a garantir a vitória por 5 a 3, que deu a Itália sua quarta Copa do Mundo. (Atualizada às 15h35)