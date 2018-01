Vídeos vão ajudar análises do STJD O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, anunciou, nesta quarta-feira, que vai pedir à TV Globo a fita da partida entre Criciúma x Fluminense, disputada domingo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O STJD vai analisar gestos do atleta Alex Oliveira, do Fluminense, que teria insinuado que o árbitro Francisco Carlos Vieira, do Paraná, estaria ?roubando?. Na final do carioca, contra o Vasco, Alex Oliveira fizera estes gestos ao deixar o gramado. Zveiter anunciou que o STJD vai adotar a prática de analisar imagens dos jogos para punir os atletas, mesmo que as atitudes incorretas não sejam relatadas na súmula da partida pelo árbitro. Armando Marques, presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, também é a favor desta medida.