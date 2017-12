Viduka, capitão da Austrália, confia em vitória na estréia O atacante Mark Viduka, astro e capitão da seleção da Austrália, garantiu nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal inglês The Sunday Telegraph, que a sua equipe vencerá a partida de estréia na Copa do Mundo contra o Japão, no dia 12, em Kaiserslautern. "Ainda temos suficiente tempo para estar juntos. Se mantivermos a intensidade, que tenho certeza que manteremos, estaremos em ótimas condições para a estréia contra o Japão", disse o jogador, que atua no Middlesbrough. Nesta semana, os australianos viajarão à Alemanha para a preparação final para o Mundial. Mark Viduka ressaltou a importância dos fortes treinos realizados em Melbourne e o amistoso contra a Grécia, na última quinta (vitória da Austrália por 1 a 0). "Estamos um pouco cansados pela intensa preparação em Melbourne, mas Guus Hiddink (treinador) tem um plano detalhado para nós e estaremos em nosso melhor nível no começo da Copa", acrescentou o atacante. "O jogo contra a Grécia foi importante porque só tínhamos treinado três dias. Foi uma grande partida para nós diante de 95.000 pessoas. Algo muito especial". Após encarar o Japão na estréia, a seleção da Austrália terá pela frente, no grupo F, o Brasil e a Croácia. O jogo contra os brasileiros será no dia 18, em Munique. E o confronto contra os croatas acontecerá no dia 22, em Stuttgart.