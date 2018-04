Vieira anuncia transferência para o Manchester City

"Eu tenho objetivos que não posso alcançar na Inter, porque não estou entre os jogadores escolhidos pelo treinador para jogar", disse Vieira ao Canal Plus, da França. O volante retornará à Premier League após cinco anos - entre 1996 e 2005 ele foi jogador fundamental no Arsenal.

A chegada do francês ao clube de Manchester tem grande participação do treinador Roberto Mancini, com quem ele trabalhou na Inter de Milão. "Quero mostrar para ele que ainda sou o mesmo jogador dos tempos em que ele comandou a Inter", disse.

O grande objetivo de Vieira para 2010 é conseguir um espaço na seleção francesa que disputará a Copa do Mundo na África do Sul. Ele tem sido deixado no banco de reservas pelo treinador Raymond Domenech, que escalou Lassana Diarra, do Real Madrid, nas últimas partidas.