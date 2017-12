Vieira recebe suspensão e multa O capitão do Arsenal, o atacante francês Patrick Vieira, terá que desembolsar US$ 36.680 mil por ter causado tumulto no jogo contra o Chelsea, no mês passado. Vieira, que foi expulso na partida, pegou dois jogos de suspensão e mais a multa em dinheiro, por ter ofendido o juiz antes de sair de campo. Esta foi a oitava expulsão do jogador em seis anos que defende a equipe inglesa.