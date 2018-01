Vieira troca Arsenal pela Juventus Depois de nove temporadas no Arsenal, o meia francês Patrick Vieira anunciou nesta quinta-feira sua transferência para a Juventus, de Turim, por cerca de ? 20,6 milhões (U$ 25 milhões). ?Tive de tomar uma decisão pensando no meu futuro. Foi muito difícil, mas agora estou feliz?, disse o jogador. ?Estava com necessidade de buscar um novo desafio e senti que a Juventus seria o caminho mais correto?, acrescentou ele que assinou contrato com o clube italiano por cinco temporadas. De acordo com a imprensa italiana o jogador deverá receber aproximadamente ? 3,5 milhões (U$ 4,2 milhões) por temporada. Na Juventus, Vieira vai jogar ao lado de três compatriotas seus: Liliam Thuram, David Trezeguet e Jonathan Zebina. O técnico Arsene Wenger - que foi quem indicou Vieira para o Arsenal - lamentou que o francês tenha ido embora. ?Assim como os torcedores, eu lamento muito que Patrick nos deixe. Tive uma relação muito especial com ele durante todo o tempo que esteve por aqui?, disse. Vieira esteve na seleção francesa que conquistou a Copa do Mundo de 1998 e no título da Eurocopa de 2000. Com o Arsenal, conquistou o Campeonato Inglês em três oportunidades e a Copa da Inglaterra quatro vezes.