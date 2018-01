Vieri deve desfalcar "Resto do Mundo" O atacante italiano Vieri poderá desfalcar a equipe da Internazionale de Milão, domingo, diante do Atalanta, em jogo válido pelo Campeonato Italiano. O jogador também não deverá integrar a seleção do Resto do Mundo, dia 18, na partida comemorativa do Centenário do Real Madrid. Vieri foi substituído, aos 28 minutos do segundo tempo, na partida contra o Bayer Leverkusen, nesta terça-feira, após sofrer um estiramento muscular na perna direita. A Inter venceu o jogo da Liga dos Campeões da Europa por 3 a 2.