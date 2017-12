Vieri marca 2 e dá a vitória à Inter Com dois gols do atacante Vieri, a Inter de Milão venceu o Perugia, neste domingo, por 2 a 1, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, e conseguiu se manter próxima do pelotão de elite, com 25 pontos, na quarta colocação. Tedesco descontou para o visitante. A liderança segue com o Milan (30). A Roma, que enfrenta logo mais o Chievo, vem em segundo (27) e a Juventus em terceiro (26). Demais jogos: Bologna 3 x 2 Ancona, Lecce 1 x 2 Parma, Modena 1 x 1 Brescia, Sampdoria 2 x 1 Siena e Udinese 1 x 0 Reggina.