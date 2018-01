Vieri ofusca Batistuta e marca três O atacante Vieri roubou a cena na estréia de seu novo companheiro de equipe, Gabriel Batistuta, neste domingo, e marcou os três gols na vitória da Inter de Milão por 3 a 0 sobre o Empoli. Com a vitória, a equipe alcançou a liderança do Campeonato Italiano, com 39 pontos. Mais tarde, o Milan defende também a ponta da tabela contra a Udinese. Nos demais jogos da rodada, o Bologna e Torino (2 a 2) e Brescia e Parma (1 a 1) empataram seus jogos, enquanto a Juventus derrotou o Piacenza por 2 a 0, a Reggina venceu a Lazio por 1 a 0 e o Perugia bateu o Chievo Verona por 1 a 0.