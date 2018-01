Vieri processará Inter de Milão por suspeita de espionagem O jogador Christian Vieri pretende processar o ex-clube Inter de Milão alegando que a equipe italiana teria contratado uma empresa particular de investigação para espionar sua vida pessoal, disse o advogado do atacante nesta sexta-feira. Danilo Buongiorno explicou que o jogador, de 33 anos, quer indenização de 9 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) do clube italiano como compensação por "prejuízos moral, existencial, patrimonial e de imagem". Vieri quer outros 12 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) da empresa Telecom Itália, acrescentou Buongiorno, alegando que funcionários da companhia de telecomunicação teriam passado informações sobre telefonemas do jogador para os investigadores. Vieri defendeu a Inter entre 1999 e 2005, marcando 103 gols em 144 jogos. Ele atualmente está na Atalanta, que enfrenta a Roma no domingo, pela 33.ª rodada - a Inter pode conquistar o título do Italiano, para isso, precisa vencer o Siena e torcer para a Roma perder. A primeira audiência do caso está marcada para 2 de maio. O bom relacionamento do atacante com o antigo clube começou a ruir em setembro, quando a Federação Italiana abriu uma investigação para averiguar se a Inter havia espionado Vieri e o ex-árbitro Massimo de Santis, que foi considerado culpado de tentar influenciar no resultado de partidas de jogos da Série A na temporada passada. O juiz, inclusive, ficou de fora da última Copa do Mundo pelo seu envolvimento nos escândalos.