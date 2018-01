Vieri troca Internazionale pelo Milan O atacante Christian Vieri, da Inter de Milão, foi anunciado nesta terça-feira como o mais novo reforço do Milan. O jogador, de 32 anos, assinou contrato que terá duração de duas temporadas. Vieri tinha compromisso com a Inter até o final de junho de 2006, mas entrou em acordo com o clube e teve o contrato rescindido. Vieri, que passou, entre otros clubes, pela Juventus de Turim, Lázio e Atlético de Madrid, vai agora jogar no Milan até 30 de junho de 2007.