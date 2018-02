Vieri volta à seleção italiana após 8 meses O atacante Cristian Vieri é a novidade do técnico Marcello Lippi para o amistoso diante da Alemanha. O jogador, que atualmente joga no Monaco, da França, foi convocado para a partida da seleção italiana nesta quarta-feira, em Florença. Depois de um período na reserva do Milan, Vieri foi para o Monaco e voltou a ser chamado para a seleção italiana. Ele não era convocado há 8 meses. Outra novidade é a convocação do estreante Manuel Pasqual, de 23 anos. O zagueiro da Fiorentina substitui Gianluca Zambrotta, que está machucado. Quem foi esquecido pelo treinador foi o atacante Antonio Cassano, que está na reserva do Real Madrid. Confira a lista de convocados da Itália: Goleiros Amelia (Livorno) Buffon (Juventus) De Sanctis (Udinese) Defensores Andrea Barzagli (Palermo) Fabio Grosso (Palermo) Cristian Zaccardo (Palermo) Cannavaro (Juventus) Materazzi (Inter de Milão) Nesta (Milan) Oddo (Lazio) Manuel Pasqual (Fiorentina) Meio-campistas Simone Barone (Palermo) Camoranesi (Juventus) Daniele De Rossi (Roma) Perrotta (Roma) Aimo Diana (Sampdoria) Gattuso (Milan) Pirlo (Milan) Atacantes Del Piero (Juventus) Gilardino (Milan) Iaquinta (Udinese) Luca Toni (Fiorentina) Vieri (Mônaco)