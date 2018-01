Vietnã goleia nas eliminatórias A seleção do Vietnã goleou Bangladesh por 4 a 0, nesta quinta-feira, pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2002, mas dificilmente conseguirá se classificar para a próxima fase da competição. O resultado deixou os vietnamitas na vice-liderança do grupo 10, com sete pontos. Mas como somente o campeão avança, a vaga deve ficar com a Arábia Saudita, que na preliminar goleou a Mongólia por 6 a 0. Os sauditas ainda não perderam na competição e um empate com o Bangladesh no sábado os classifica. Para se classificar, o Vietnã teria que, além de contar com tropeços sauditas, vencer as duas partidas restantes, a última contra a própria Arábia Saudita, que ainda tem a vantagem de jogar em casa. Na próxima fase, os 10 times serão divididos em dois grupos. Os campeões se classificam para a Copa do Mundo. Os vices se enfrentam para decidir quem disputará repescagem com uma seleção européia.