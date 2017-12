Vila Aurora lidera Grupo 2 da Série C A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C teve três jogos nesta terça-feira, dois destes à noite, válidos pelo Grupo 2. A liderança ficou com o Vila Aurora-MT, com quatro pontos, que jogando em Rondonópolis (MT), bateu por 3 a 2 o Luverdense-MT, que tem três. Em Ji-Paraná, interior de Rondônia, o Ji-Paraná, lanterna com um ponto, empatou em 1 a 1 com o São Raimundo-PA, terceiro colocado com dois pontos. Os dois times ainda estão sem vitória na competição. À tarde, o Sergipe-SE venceu a Itabaiana-SE por 2 a 0, em jogo realizado no Estádio Presidente Médice, em Itabaiana. A partida deveria ter acontecido no domingo, mas foi transferida devido as chuvas. Com o resultado, o Sergipe assumiu a liderança do Grupo 8, com quatro pontos, ao lado do Ipitanga-BA, enquanto a Itabaiana-SE vem logo atrás, com três.