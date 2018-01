Vila Belmiro, 16h: duelo de reis Por mais que Tite e Oswaldo de Oliveira insistam em dizer que o duelo entre Carlitos Tevez e Robinho é "coisa da mídia", não dá para falar do clássico Santos e Corinthians, hoje, às 16h, na Vila Belmiro, sem considerar o primeiro encontro dos principais jogadores do futebol brasileiro no momento. Mesmo a contragosto dos dois, o desafio saiu do campo virtual e se transformou em realidade. O assunto invadiu as telas da tevê, dominou a programação esportiva das emissoras de rádio, ganhou destaque nas páginas da internet e se propagou pelo País, transformando-se no tema principal de gente apaixonada por futebol. Os jogadores não se sentem à vontade diante de tamanha responsabilidade. O argentino Tevez, que tinha agendada uma coletiva para ontem, no Parque São Jorge, resolveu cancelá-la. Na véspera, os repórteres foram avisados de que o argentino daria apenas uma declaração por escrito ontem, comentando o clássico. Nem isso. Uma postura quase idêntica se viu do lado oposto. Na Vila Belmiro, ainda cansado pela viagem de volta de Hong Kong, onde jogou pela Seleção Brasileira, Robinho procurou falar pouco sobre os dois assuntos principais do dia: sua iminente transferência para o Real Madrid e o tal duelo com Tevez. Preferiu levar as duas questões na base do bom humor, especialmente na hora de falar sobre o argentino. "O Tevez é um grande jogador, mas um péssimo sambista. Se levou a melhor nas finais da Libertadores e no Pré-Olímpico, eu nunca perdi para o Corinthians. Acho que vou conseguir manter esse tabu." Exageros da mídia à parte, o jogo deve ser tão equilibrado quanto o "duelo" entre Robinho e Tevez. Se o Corinthians perdeu o talento de Carlos Alberto, suspenso por ter sido expulso contra o Rio Branco, de outro lado o Santos não terá seu principal articulador, o meia Ricardinho, vítima de estiramento. E ainda pode ficar sem Fábio Baiano, com dores no tornozelo esquerdo. Há três anos, o domínio é santista - O clássico também coloca em jogo uma enorme superioridade santista nos últimos três anos. Foram sete vitórias e dois empates. O último triunfo corintiano foi em 28 de outubro de 2001 - 2 a 0, na Vila Belmiro. É mais um tabu entre tantos na história dos clubes. Na época de Pelé, o Santos ficou dez anos sem perder para o Corinthians. E só depois de 1968, quando quebrou a escrita em jogo histórico no Pacaembu, com gols de Flávio e Paulo Borges, o Corinthians conseguiu vencer mais do que perder do eterno rival - chegou a ficar quatro anos sem derrota. Neste Campeonato Paulista há equilíbrio. O Santos é vice-líder, com 14 pontos. Tem quatro vitórias e dois empates. O Corinthians ocupa o quarto lugar, com 12. Venceu quatro vezes, mas perdeu duas. Por tudo isso, e também porque Tevez e Robinho estarão em campo, o clássico é especial. E traz todas as características de um jogo que tem tudo para ficar na história.