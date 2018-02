Vila interditada a partir de segunda A Vila Belmiro foi interditada pelo STJD por causa do tumulto ocorrido no clássico entre Santos e Corinthians, na noite de quinta, pelo Campeonato Brasileiro. Mas a punição só começa a valer a partir de segunda-feira e será mantida até que o clube seja julgado. A interdição da Vila Belmiro só começa a valer na segunda-feira porque o Santos joga domingo em seu estádio, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. Não haveria tempo hábil para realizar a partida em outro local. Essa foi a primeira medida do presidende em exercício do STJD, Nelson Braga, que assumiu o cargo enquanto Luiz Zveiter cumpre sua licença de 2 semanas. Ele atendeu o pedido do procurador Paulo Schmitt e a punição irá valer até que o caso seja julgado, provavelmente na próxima sexta-feira, pela 4ª Comissão Disciplinar. ?Como torcedor, acho lamentável, vi um pedaço da partida na fita e foi uma coisa deplorável?, disse Nelson Braga. Para o procurador Paulo Schmitt, as denúncias individuais contra dirigentes e ?outros envolvidos? nos distúrbios na Vila Belmiro vão ser feitas depois da análise da súmula do árbitro e de imagens já solicitadas pelo tribunal a emissoras de TV. De acordo com o procurador, havia um ?ambiente emocional intenso? no estádio do Santos, com a repetição do jogo anulado. ?Lógico que tinha essa influência, mas não justifica o comportamento fora dos limites do razoável?, afirmou Paulo Schmitt. Para o jogo de domingo, do Santos com o Goiás, o procurador Paulo Schmitt disse que será preciso um reforço ?considerável? da segurança na Vila Belmiro para evitar a repetição ?das cenas ridículas de quinta-feira?.