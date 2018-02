Vila Nova aposta em Mirandinha Um ex-cortador de cana de 24 anos é o maior trunfo do Vila Nova para o jogo desta quarta-feira contra o Guarani, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O atacante Mirandinha, que trabalhou no interior paranaense cortando cana até 1998, fez três dos quatro gols marcados pelo time goiano na Copa do Brasil. Mirandinha marcou dois na vitória sobre o Iraty por 3 a 0, no Paraná, e o gol da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo contra o Guarani, em Goiânia. Ainda se recuperando de uma forte gripe, o atacante garante que vai estar em campo nesta quarta-feira. A presença de Mirandinha deixou o técnico Ivair Cenci aliviado. Ele armou o time na defesa, preocupado em explorar os contra-ataques, já que um empate classifica o Vila Nova. A equipe goiana terá uma mudança em relação ao jogo de ida no Serra Dourada. O atacante Adriano Magrão, que começou a carreira no Vila Nova e depois se transferiu para o Iraty, fará sua reestréia no clube goiano.