Vila Nova bate Duque no fim e se afasta do rebaixamento O Vila Nova conseguiu uma importante vitória para se afastar da zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, no Serra Dourada, o time goiano venceu o Duque de Caxias por 3 a 2, pela 23.ª rodada. Após abrir 2 a 0, o Vila permitiu o empate, mas garantiu os três pontos com um gol salvador aos 41 minutos do segundo tempo, marcado por Edson Borges.