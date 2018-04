Vila Nova bate Juventude e volta a respirar na Série B

Com esta vitória sofrida, o Vila Nova chega aos 35 pontos e abre quatro de vantagem para o Bahia, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o clube gaúcho perdeu a segunda partida seguida e continua ameaçado. É o 16.º colocado, com 31 pontos, superando os baianos somente no saldo de gols: -1 a -7.

Os dois times fizeram jus às suas colocações na classificação. Com pouca criatividade no meio de campo, ambos criaram muito pouco. Um pouco melhor no primeiro tempo, o time goiano contou com um lance de sorte para marcar o gol da vitória. Aos 44 minutos, o estreante atacante Nena aproveitou bola alçada na área e, de costas para o gol, desviou de cabeça. Mesmo sem querer, ele acabou encobrindo o goleiro Juninho, que estava adiantado.

Na segunda etapa, o Vila Nova só se preocupou em segurar o resultado, diante de um adversário incapaz de reagir por pura falta de condição técnica.

No próximo sábado, às 16h10, o Vila Nova volta a campo para enfrentar o embalado Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Juventude joga contra a Ponte Preta, na sexta, às 21 horas, em Caxias do Sul.

Ficha técnica

Vila Nova 1 x 0 Juventude

Vila Nova - Juninho; Dida, Edson Borges, Leonardo e Zé Rodolpho; Claudinho Baiano, Alisson e Soares (Bilica); William (Ray), Alex Dias (Juliano) e Nena. Técnico: Zé Roberto.

Juventude - Juninho; Jackson (Léo Dias), Irineu e Douglas; Bruno, Tiago Renz, Walker, Lauro (Diego Rosa) e Alan (Anderson); Mendes e Marcos Denner. Técnico: Ivo Wortmann.

Gol - Nena, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Alex Dias (Vila Nova); Irineu (Juventude).

Cartão vermelho - Diego Rosa (Juventude).

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Renda - R$ 18.630,00.

Público - 1.519 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).