Vila Nova bate Londrina fora e fecha o turno em terceiro da Série B

Em partida isolada nesta segunda-feira, que fechou a 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a última do primeiro turno, o Vila Nova bateu o Londrina por 1 a 0, em pleno estádio do Café, em Londrina (PR), e retornou ao G4 - a zona de acesso.

Com um gol de Alípio, no início do segundo tempo, o time goiano venceu e chegou aos 32 pontos, ocupando a terceira colocação. O América-MG é o líder com 36, seguido pelo Internacional com 33. O Ceará, com 31, completa a zona de acesso à primeira divisão nacional.

O Londrina, com a derrota, permanece com 27 pontos e fecha o primeiro turno na 10.ª posição, quatro pontos abaixo do quarto colocado Ceará. Quem saiu do G4 foi o Juventude, com 31 pontos, agora em quinto lugar por ter menos vitórias do que os cearenses: 9 a 8.

O time paranaense foi melhor no primeiro tempo, mas sentiu a ausência do centroavante Jonatas Belusso, artilheiro do campeonato com 11 gols, mas que foi negociado com o futebol da Arábia Saudita. Sem seu principal jogador de referência, o time da casa teve posse de bola, mas finalizou pouco. O clube goiano tentava responder em contra-ataques, mas também não levava perigo, desperdiçando as poucas chances que tinha com erros de passe. Até o intervalo, os dois goleiros praticamente não tiveram trabalho.

Na segunda etapa, o jogo passou a ficar bem mais movimentado. Logo nos primeiros lances, o Londrina passou a pressionar, mas foi surpreendido no contra-ataque. O Vila Nova abriu o placar aos 10 minutos com Alípio, que recebeu em velocidade, entrou na área e tocou por baixo na saída do goleiro César.

Os minutos finais foram de pressão total do mandante, mas os visitantes conseguiram se segurar e garantiram a importante vitória fora de casa com boa atuação do goleiro Luís Carlos e da dupla de zaga formada por Bruno Prado e Alemão.

O Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Boa, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 20h30, pela 20.ª rodada da Série B. No sábado, às 16h30, o Londrina enfrenta o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 1 VILA NOVA

LONDRINA - César; Reginaldo, Gustavo Geladeira, Edson Silva e Ayrton; Rômulo (Uelber), Jardel e Celsinho (Marcinho); Artur, Wellisson (Thiago Lopes) e Carlos Henrique. Técnico: Cláudio Tencati.

VILA NOVA - Luís Carlos; Maguinho, Bruno Prado, Alemão e Gastón Filgueira; PH, Geovane, Alan Mineiro (Claudinei) e Alípio (Léo Rodrigues); Wallyson e Moisés (Tiago Adan). Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Alípio, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Celsinho e Artur (Londrina); Gastón Filgueira, Alan Mineiro, Alípio e Moisés (Vila Nova).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopes (BA).

RENDA - R$ 70.590,00.

PÚBLICO - 4.894 pagantes (5.629 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).