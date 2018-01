Vila Nova bate o Ituano por 4 a 3 Em um jogo muito disputado, o Vila Nova, atual campeão goiano, estreou na Série B neste sábado, em Goiânia, vencendo o Ituano por 4 a 3. Leonardo Manzi e Wando foram os heróis do Vila, marcando dois gols cada a favor do time goiano. "Tivemos alguns erros, o time em alguns momentos esteve apático, mas não se abalou e soube como conquistar a vitória", afirmou o técnico interino do Vila, Hermógenes Junior, que deve ser substituído na próxima rodada. Surpreendentemente, quem começou tomando a iniciativa do jogo foi o Ituano, aproveitando a sonolência inicial do Vila. Logo aos 9 minutos Wellington marcou o primeiro gol, após rebote do goleiro Michel. Mas a alegria do time de Itu durou pouco. No minuto seguinte, Leonardo Manzi recebeu lançamento e tocou na saída do goleiro André Luiz. Depois disso, os dois times passaram a prestar mais atenção na defesa. O resultado disso foi um jogo de poucas chances de gol e muita marcação. No final do primeiro tempo, as coisas ficaram difíceis para o time de Itu, com a expulsão do zagueiro Aderaldo, após falta violenta. Com a superioridade numérica, o Vila Nova partiu para o ataque e o Ituano se encolheu na defesa. Mas o esquema só deu certo até os 6 minutos. Wando foi até a linha de fundo e cruzou para a cabeçada de Leonardo Manzi. Mas o Ituano voltou a igualar o placar aos 27 minutos, com Joelson, que depois também acabou expulso. Aos 29, Wando marcou o terceiro do Vila, mas o Ituano chegou ao empate novamente, através de Ricardo Oliveira. O gol da vitória goiana só saiu aos 41 minutos, quando Wando acertou bom chute da meia lua. O Vila Nova volta a campo no próximo sábado, quando encara o Vitória, em Salvador. Já o Ituano enfrenta nesta terça-feira o Caxias, em Itu. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.