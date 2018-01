Vila Nova confirma acerto com técnico Mazola Júnior, ex-CRB

Após deixar o CRB ao final da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Mazola Júnior já acertou com o Vila Nova para a próxima temporada. As conversas começaram na última semana e as partes chegaram num acordo nesta segunda-feira.

O treinador de 51 anos mostrou-se feliz com o acerto e espera contar com o apoio do torcedor nas arquibancadas. "Dirigir o Vila Nova é uma honra. Um clube de respeito e que tem uma torcida apaixonada. Fico feliz pela confiança da diretoria e espero retribuir com bons resultados e conquistas em 2017", disse o técnico.

Mazola Júnior deverá se apresentar ao clube nas próximas semanas. Antes irá ao Rio de Janeiro participar de um curso para treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O treinador dirigiu o CRB nas duas últimas temporadas e deixou o clube após a Série B alegando problemas pessoais. Em 2016 foi campeão alagoano e manteve o time com chances de acesso até as últimas rodadas. Antes já havia dirigido Ituano, Sport (acesso à Série A em 2011), Bragantino, Cuiabá e Paysandu entre outros.

O Vila Nova fez uma boa campanha na Série B, onde tinha como objetivo se livrar do rebaixamento. Terminou em 12º lugar, com 53 pontos, 13 acima do Joinville, que abriu a zona de queda. O seu técnico era Guilherme Alves, que vai dirigir o Linense no Campeonato Paulista.