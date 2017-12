Vila Nova conquista o título goiano O Vila Nova sagrou-se campeão goiano neste domingo, ao derrotar o Goiás por 3 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Vila conquistou o 14º título estadual de sua história e impediu o hexacampeonato de seu rival. No primeiro confronto da decisão, a equipe do atacante Túlio já havia vencido por 1 a 0. Por isso, poderia até empatar no jogo de hoje, mas acabou sendo campeão com uma vitória.