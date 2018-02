Vila Nova derrota Guarani em Goiânia O Vila Nova derrotou o Guarani por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com a vitória, o time goiano só depende de um empate na semana que vem, em Campinas, para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. O Guarani esperava voltar de Goiânia já classificado, com uma vitória por dois ou mais gols de diferença. E nem a torcida do Vila Nova parecia acreditar muito em seu time: afinal, apenas 3.880 pessoas foram ao estádio. Mas a equipe goiana acabou saindo com a vitória. O Guarani pressionou no primeiro tempo, mas foi surpreendido nos contra-ataques. O gol do Vila Nova saiu aos 18 minutos, quando o atacante Mirandinha marcou em jogada rápida. No segundo tempo, o Guarani continuou no ataque. Aos 8 minutos, Esquerdinha bateu forte no gol, mas o goleiro Paulo Sérgio estava atento e impediu o empate do time paulista. Aos 25, o árbitro Sérgio da Silva Carvalho anulou um gol dos visitantes. Ele considerou que o atacante Lúcio estava impedido no lance. Sempre no contra-ataque, o Vila Nova ainda criou outras chances. Na melhor delas, aos 43 minutos, o meia Joel perdeu um gol na frente do goleiro Jean. Ficha técnica: Vila Nova: Paulo Sérgio; Leonardi, Moisés, Nei e Marco Aurélio (Cleiton); Dino, Fábio Bahia, Batata (Igor) e Joel; Mirandinha e Kleyr (Anderson Marabá). Técnico: Ivair Cenci. Guarani: Jean; Patrício, Juninho, Paulão e Gílson; Emerson (Creedence), Leandro Guerreiro, Marquinhos e Esquerdinha; Lúcio e Wagner. Técnico: Giba. Gol: Mirandinha, aos 18 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF). Renda: 17.897,00. Público: 3.880 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia.