Vila Nova derrota Marília no Serra Dourada O Vila Nova, comandado pelo técnico Evair, surpreendeu e derrotou o Marília nesta sexta-feira, por 3 a 0, em partida disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia, válida pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Wando (2) e Jaques. No primeiro tempo, o Vila Nova avançou, mostrou sua disposição de jogar no ataque em busca da vitória, ocupando o terreno e colocando o Marília na defensiva. Aos 3 minutos, por intermédio de Jaques e aos 6 minutos, com Wando, o Vila acertou duas vezes o travessão de Marcelo Cruz. Apesar da pressão, o gol do Vila Nova só aconteceu aos 15 minutos, do primeiro tempo e em bola parada. Robson cobrando escanteio serviu a Tim, que estava no primeiro pau e falhou na cabeçada. Mas Wando, sem marcação, bateu com a sola do pé e a bola entrou. Aos 30 minutos, o Marília respondeu com Romildo, que de cabeça acertou a trave de Kiko. "Sabíamos que o Vila era um time de qualidade", afirmou o atacante Sorato, prevendo dificuldades na partida. "Tivemos tempo para nos preparar, mas jogando na casa deles as coisas se complicaram para nós", disse o atacante. Após tomar o gol, o Marília ensaiou uma reação com Éder e Cássio, jogando em velocidade pelo flanco esquerdo. Mas falharam nas finalizações e perderam as melhores chances. "Temos de levantar as nossas cabeças e começar tudo de novo", disse Heleno. No segundo tempo, e de bola parada, o Marília tomou o segundo gol. Aos 34 minutos, Jaques aproveitou a bobeira da zaga e a bola que sobrou, após cobrança de escanteio, para dominar com a barriga e marcar 2 a 0. O tigre goiano chegou ao terceiro gol, aos 38 minutos, após invasão de Jaques que serviu Wando, melhor posicionado, para fechar o placar. Agora, o Marília pega o Sport (PE) jogando no Abreuzão, às 20h30 da próxima terça-feira (27); e o Vila Nova enfrenta o Caxias (RS), no próximo sábado, dia 1º de maio.