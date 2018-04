Vila Nova e Brasiliense ficam no empate sem gols

Com este resultado, o time goiano ficou próximo da zona de rebaixamento - na 16.ª colocação, com 23 pontos. Já o Brasiliense é o nono colocado e ficou mais distante do G-4, o grupo de acesso, com 27 pontos.

O time da casa dominou o primeiro tempo e criou boas chances, mas dava espaços para os contra-ataques. Na melhor oportunidade do Brasiliense, Rodriguinho acertou o travessão, assim como o atacante Ray, do Vila Nova.

Já a segunda etapa foi dominada pelo time visitante, enquanto o Vila Nova não conseguia sair da marcação do adversário e quase não assustou o goleiro Guto. Mas as chances perdidas e a grande atuação do experiente Max garantiram o empate sem gols no Serra Dourada.

O Campeonato Brasileiro da Série B terá a 20.ª rodada completa na próxima terça. O Vila Nova enfrenta a Portuguesa, às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo. Já o Brasiliense recebe o Vasco, às 21 horas, na Boca do Jacaré, em Taguatinga.

Ficha técnica

Vila Nova 0 x 0 Brasiliense

Vila Nova - Max; Osmar, Edson Borges, Leonardo e Carlão (Pachola); Bilica, Alisson, Washington (Willian) e Ricardinho; Ray (Alex Dias) e Gil. Técnico: Vágner Benazzi.

Brasiliense - Guto; Juninho, César Gaúcho, Ailson e Edinho; Pedro Ayub, Flávio (Anderson), Didão e Éder (Thiago Felix); Gustavo (Somália) e Rodriguinho. Técnico: Heriberto da Cunha.

Cartões amarelos - Leonardo (Vila Nova); Flávio, Juninho, Gustavo e Didão (Vila Nova).

Árbitro - Juliano Lopes Lobato (MG).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).