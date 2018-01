Vila Nova e Portuguesa empatam por 3 a 3 A Portuguesa esteve três vezes na frente do placar mas apenas empatou nesta sexta-feira à noite com o Vila Nova, em Goiânia, por 3 a 3. O time paulista soma agora 11 pontos na classificação da Série B do Brasileiro, mas completou seis jogos seguidos sem vencer na competição, o que preocupa dirigentes e irrita torcedores. Os gols da Portuguesa foram marcados por Evaldo aos 5 e Lello aos 38 minutos do primeiro tempo, e por Nem aos 8 do segundo. Para o Vila Nova marcaram Luciano aos 11 minutos do primeiro e Adriano aos 2 e Jean Carlo (de pênalti) aos 24 do segundo. Nesta sexta-feira, o Náutico assumiu a liderança do campeonato com 18 pontos ao vencer em casa o União São João por 4 a 1. Na outra partida da rodada, o Marília derrotou o Santa Cruz por 2 a 0. Depois de duas derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Mogi Mirim tenta a reabilitação contra o Sport Recife, neste sábado, às 20h30, em casa. O técnico Luís Carlos Winck terá dois desfalques: o volante Moisés cumpre suspensão por ter recebido o terceiro amarelo e será substituído pelo meia Neto. O técnico fará também uma alteração tática, improvisando mais uma vez o meia Joílson na lateral direita em lugar de Bruno Leite, expulso na goleada de 5 a 0 sofrida para o Palmeiras. A dúvida do Winck é decidir quem assumirá a vaga deixada por Joílson entre Renato e Paulinho. No Sport, o técnico Hélio dos Anjos quer aproveitar a instabilidade do adversário para se firmar entre os líderes do campeonato. A equipe pernambucana está invicta há cinco jogos. Mas o time tem problemas. Sem poder contar com o goleiro Bosco, o lateral-esquerdo Juninho Goiano e o volante Fernando César, contundidos, o treinador confirmou as entradas de Maizena, Ademar e Marcão, respectivamente. Outros quatro jogos completam a rodada, neste sábado, às 16 horas. Em Fortaleza, o Ceará, recebe o Gama, que espera reagir com a chegada do técnico Roberval Davino. Em Belém, o Remo recebe o América-RN. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias quer aproveitar a dificuldade do São Raimundo em vencer fora de Manaus para deixar as últimas colocações. E no Estádio Independência, em Belo Horizonte, o América, que dispensou cinco jogadores, recebe o CRB. classificação