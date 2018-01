Vila Nova e São Raimundo vencem Vila Nova e São Raimundo aproveitaram bem o fator campo para vencer seus jogos, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time goiano, no Estádio Serra Dourada, venceu o Caxias, por 3 a 0, enquanto o time amazonense, no Estádio Vivaldão, venceu o Vitória, por 1 a 0. A vitória do Vila Nova foi construída ainda no primeiro tempo com gols do veterano Paulinho Kobayashi, aos 6 minutos, Luiz Cláudio, de cabeça, aos 26 minutos, e Andrezinho, aos 39 minutos. O resultado deixou o Vila Nova com 13 pontos, em 12.º lugar. O Caxias caiu para a lanterna, com nove pontos. Na próxima rodada, os goianos vão pegar o Sport, em Recife (PE), dia 2 de julho, sábado. Antes disso, na terça-feira, o Caxias tentará a reabilitação, em casa, diante da Portuguesa. Em Manaus (AM), o São Raimundo sofreu para superar o Vitória, por 1 a 0, com gol de Cristiano, aos quatro minutos do segundo tempo. A vitória tirou o time da casa da lanterna, agora somando 12 pontos e ocupando a 17.ª posição, ainda na zona do rebaixamento. O Vitória continua com 15 pontos, em sexto lugar. Na 11.ª rodada, o São Raimundo vai enfrentar o CRB, dia 2, sábado, em Maceió (AL), enquanto o time baiano, em Salvador (BA) buscará a reabilitação diante do Náutico. Ainda neste sábado, no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu o Santo André, por 1 a 0, com gol de Luiz Fernando, cobrando falta. O time do ABC era o último invicto da competição, mas ainda lidera com 21 pontos. No Distrito Federal, Gama e Barbarense empataram por 1 a 1.