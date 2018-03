Vila Nova empata com o Gama em Brasília O Vila Nova (GO) manteve a escrita de quatro anos sem perder para o Gama ao ceder o empate para o time do Distrito Federal em 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Bezerrão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, o Vila Nova que contratou novo técnico, Mauro Galvão, que começa a trabalhar na terça-feira, volta a jogar na quarta rodada diante do CRB, às 16 horas de sábado (14) no Serra Dourada, em Goiânia ; Já o Gama enfrenta o Caxias às 20h30 de terça-feira (10) no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). No bom primeiro tempo, o Vila teve mais iniciativas jogando no ataque. Pelo esforço obteve a vantagem de 1 a 0, aos 34 minutos, com o volante Marquinhos Paraná, acertando de cabeça o canto do goleiro Alencar. O Gama teve oportunidade de empatar, aos 39 minutos, mas Jean chutou para fora. No segundo tempo o Vila Nova encolheu e o Gama pressionou em busca do empate. O time de Mauro Fernandes, com maior volume de jogo pressionou o Vila, criando chances. Aos 8 minutos, Fabinho acertou o travessão, e aos 9 minutos o zagueiro Cláudio Luiz esticou a perna para impedir o gol. O empate aconteceu aos 29 minutos com a invasão de Vitor, pela esquerda, para bater cruzado, acertar a trave e superar o goleiro Michel: 1a 1.