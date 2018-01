Vila Nova está otimista para estréia Jogando em casa, no estádio Serra Dourada, o Vila Nova (GO) é o time de maior torcida em Goiás. Fundado durante a II Guerra Mundial, em 29 de julho de 1943, a equipe que tem como símbolo o Tigre e a cor vermelha como destaque em seu uniforme e conta com o apoio da torcida para a estréia no Campeonato Brasileiro da Série B diante do Botafogo, às 20h30. Treinado pelo curitibano Ivair Cenci, o time do Vila ou "Tigrão" ganhou vários reforços para a disputa da competição nacional: O meia-direita Gean (Ex-Palmeiras); os volantes Souza (Ex-América de Ribeirão Preto) e Alex Lopes (ex-União Barbarense); o lateral-direito Pedro Ayub (ex-Inter-Santa Maria); os atacantes Mirandinha (ex-Maringá), Adriano (Irati-PR) e Cleir (ex-Goiás), e o goleiro Emerson (ex-Tupi). Time-Base Goiás: Silva; Pedro Ayub, Moisés, Nei e Cleiton; Batata, Alex Lopes, Sousa e Joel; Mirandinha e Adriano. Técnico: Ivair Cenci.