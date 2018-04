Vila Nova faz 3 a 0 no Paulista Com as contas feitas e sabendo que precisa de 36 pontos para se classificar, o Paulista foi à Goiânia atrás de um ponto contra o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada. No entanto, a missão não foi cumprida. Os goianos venceram por 3 a 0, para alegria do técnico Aderbal Lana, que estreou no comando do time. O resultado ainda não tirou o Paulista da zona de classificação. O time é o sétimo, com 26 pontos ganhos. O Vila Nova chegou à marca de 23 pontos, assumiu a 12ª colocação e ficou mais longe do rebaixamento. Para quem buscava ao menos um empate, o Paulista começou jogando muito mal e foi castigado por isso. Logo aos seis minutos Bosco cobrou falta na área, o goleiro Rafael saiu mal e Pedro Júnior, de apenas 17 anos, desviou para abrir o placar. A sonolência continuou e aos 11 minutos os goianos marcaram o segundo. Depois de novo levantamento na área, Róbson apareceu para marcar o segundo gol dos donos da casa. O segundo gol serviu para acordar o Paulista, que equilibrou o jogo. Mesmo tendo algumas chances para marcar, o time paulista não conseguiu sair do prejuízo no primeiro tempo. A melhor chance foi desperdiçada aos 33 minutos, quando Galego cabeceou da mar ca do pênalti e obrigou o goleiro Kiko a fazer uma grande defesa. Sem opções no banco de reservas, o técnico Vágner Mancini disse no intervalo que pretendia mudar, mas não tinha a peça que precisava no banco. Por isso, o time voltou e não conseguiu mudar o panorama da partida no segundo tempo. Mais do que satisfeito com a vitória na estréia, o técnico Aderbal Lana tratou de reforçar a marcação e armou uma forte retranca, tentando explorar os contra-ataques. O Paulista perdeu algumas chances de descontar mas, para descrença até da torcida goiana, foi o Vila Nova que ampliou. Aos 29 minutos, depois de mais um cruzamento de Bosco pela direita, o volante Heleno subiu de cabeça e marcou seu segundo gol no jogo, fechando o placar em 3 a 0 para os donos da casa. Os dois times voltam a jogar pelo Brasileiro na próxima terça-feira, dia 24. O Paulista tenta se reabilitar contra o último colocado, o Londrina. O Vila Nova vai à Recife enfrentar o Santa Cruz. As partidas são válidas pela 19ª rodada.