Vila Nova-GO empata com a Ponte Preta e fica na vice-liderança da Série B

Não tem mais ninguém com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, a Ponte Preta segurou a pressão do Vila Nova-GO em pleno estádio Serra Dourada e voltou na bagagem com um empate sem gols no encerramento da quinta rodada.

Ainda invicto, o Vila Nova chegou aos mesmos 13 pontos do Fortaleza, mas está na vice-liderança por causa do saldo de gols (8 contra 6). Do outro lado, a Ponte Preta perdeu os 100% de aproveitamento como visitante e agora contabiliza sete pontos na décima colocação.

Como já era esperado, o Vila Nova começou a partida pressionando a Ponte Preta e chegou a criar boas oportunidades com Ivan e Mateus Anderson. Mas foi de bola parada a principal chance do primeiro tempo. Alan Mineiro cobrou falta por cima da barreira e a bola explodiu no travessão. Aos poucos, o time campineiro equilibrou as ações, mas não levou perigo nenhuma vez ao gol de Mateus Pasinato.

A etapa final foi mais equilibrada e sem muitos lances de perigo. Em alguns momentos os dois times abusaram das faltas. O volante Paulinho e o atacante Mateus Anderson se estranharam após uma dividida no meio-campo. Na melhor oportunidade da Ponte no jogo, Felippe Cardoso arriscou de longe e Mateus Pasinato espalmou. Já o Vila Nova só assustou em chute de Juninho fora da área, porém, para fora.

Os dois times voltam a campo às 16h30 do próximo sábado, pela sexta rodada. O Vila Nova enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri, enquanto a Ponte Preta recebe o Atlético-GO, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O gramado do estádio Moisés Lucarelli passa por pequenas reformas.

Esse será o terceiro dos seis jogos que o time paulista precisa realizar com os portões fechados por causa de punição aplicada por causa da confusão protagonizada pela sua torcida na reta final do Brasileirão do ano passado, quando foi rebaixado.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 0 X 0 PONTE PRETA

VILA NOVA-GO - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Geovane, Elias (Ramon), Alan Mineiro (Juninho) e Mateus Anderson (Joãozinho); Reis. Técnico: Hemerson Maria.

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Renan Fonseca, Reginaldo e Marciel; André Castro, Paulinho (Lucas Mineiro) e Tiago Real; André Luis (Júnior Santos), Felippe Cardoso e Danilo Barcelos (Roberto). Técnico: Doriva.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Reis, Mateus Anderson, Ramon, Rafael Santos e Wesley Matos (Vila Nova); André Castro e André Luis (Ponte Preta).

RENDA - R$ 194.865,00.

PÚBLICO - 12.997 pagantes (14.293 total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).