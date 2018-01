Vila Nova-GO fica na Copa do Brasil O Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu, nesta tarde, por 4 votos a 1, manter a decisão de sua 1ª Comissão Disciplinar, determinando que o Guarani seja eliminado da Copa do Brasil, por ter utilizado irregularmente o volante Leandro Guerreiro na competição. Dessa forma, o Vila Nova, de Goiás, prosseguirá na Copa do Brasil, e amanhã será o adversário do Cruzeiro, em Belo Horizonte.