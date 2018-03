Vila Nova-GO se fecha contra o Marília Motivado, jogando em casa e com a pretensão de mostrar seu potencial na nova carreira, o técnico Evair e seu time, o Vila Nova (GO), estréiam na Série B enfrentando amanhã o Marília no estádio Serra Dourada. A partida será disputada a partir das 20h30min e terá arbitragem de Sérgio Luiz Avelino(MG). Jaques vai substituir o atacante Mendes, que resolveu se transferir para outro clube, e Evandro entra na lateral-esquerda em lugar de Michael, que acaba de ser dispensado. Evair contará para este jogo com o retorno do meia Evandro e do armador Tim. Assim, o Vila Nova mantém seu time-base e as características de jogar (4-4-2) buscando atacar pelos flancos. Os reforços da equipe, como o zagueiro Cláudio Luiz (ex-Vila de Nova Lima-MG) e o atacante Sérgio Muller (ex-Jataiense) ficam no banco.