Vila Nova-GO tira Náutico da liderança O Náutico perdeu para o Vila Nova-GO, por 2 a 1, neste sábado à noite de muita chuva no Estádio dos Aflitos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além de perder a invencibilidade em casa, o time pernambucano também perdeu a liderança, embora se mantenha com 19 pontos e na terceira posição. O Vila Nova-GO tem 15 pontos em 13º lugar. O líder é o Botafogo, com 21, seguido pelo Palmeiras, com 20 pontos. A vitória foi merecida pela determinação do time visitante que abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Aldrovani aproveitou um bate-rebate perto da pequena área. O Náutico sentiu muito o gramado pesado e teve dificuldades para chegar ao empate. A igualdade no placar saiu aos 36 minutos, quando Kuki foi derrubado por Fábio Bahia, aos 36 minutos. Na cobrança o estreante Adriano, ex-São Paulo, converteu. Na comemoração ele vestiu uma máscara vermelho e branca no estilo "Mister M" que ele usava muito na temporada de 1999, quando foi campeão pelo próprio Náutico. Mas a festa não durou muito. Aos 44 minutos, após cruzamento de Claiton, Adriano, que tinha acabado de entrar, desviou para as redes.