Vila Nova-GO vence América em Natal O Vila Nova-GO surpreendeu o América, em Natal, neste sábado à noite, ao vencer por 2 a 1, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times, agora, somam 11 pontos. O placar foi aberto aos 43 minutos do primeiro tempo com Wesley Brasília. Aos oito minutos do segundo, Souza ampliou, enquanto Sandro Gaúcho diminuiu aos 11. Apesar da pressão do time da casa, o placar ficou inalterado. Um resultado injusto pelo volume de jogo mostrado pelo time local. O Vila foi dirigido interinamente por Roberto Oliveira, uma vez que o novo técnico, Humberto Ramos, viu o jogo das arquibancadas. Durante a semana, Ivair Cenci pediu demissão.