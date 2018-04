Vila Nova-GO vence Barras-PI pela Série C

Com um gol de cabeça, marcado por Henrique, aos 43 minutos do segundo tempo, o Vila Nova-GO venceu o Barras-PI, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Serra Dourada, no fechamento da sexta rodada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar do bom resultado, os dois times seguem distantes do grupo de acesso à Série B. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Vila manteve-se na sexta posição, chegando ao sétimo ponto. Em contrapartida, o piauienses ficam no sétimo lugar, com três pontos. O jogo foi equilibrado, embora o Vila Nova tivesse maior presença ofensiva no segundo tempo. O time visitante saiu na frente numa cobrança de falta de Niel, aos 12 minutos. Mas os goianos empataram com Túlio Maravilha, aos 32 minutos. Os dois times voltam a campo no domingo, quando será realizada a sétima e último rodada do primeiro turno. O Vila Nova joga o clássico regional contra o CRAC, marcado para o Estádio Parque Sabiá, em Uberlândia. Enquanto isso, o Barras recebe o ABC, em Teresina, no Estádio Alberto Silva, ainda atrás de sua primeira vitória nesta fase.