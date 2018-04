Vila Nova leva a melhor sobre o Avaí em jogo truncado no Serra Dourada

O Vila Nova não fez uma boa partida na tarde deste sábado, mas mesmo assim conseguiu estrear no Campeonato Brasileiro da Série B com o pé direito ao ganhar do Avaí, por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Com dificuldades para criar lances de perigo diante de um adversário bem postado, o Vila Nova marcou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo com Mateus Anderson.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com poucos lances de perigo. O Vila assustou duas vezes. Na primeira, Gastón Filgueira chutou na rede pelo lado de fora. Depois, Elias bateu de primeira e a bola explodiu na trave. Mais preocupado em se defender, o Avaí pouco criou.

O time catarinense quase abriu o placar no começo da etapa final. Lourenço acertou um bonito chute de fora da área, Mateus Pasinato espalmou e a bola tocou no travessão antes de sair.

O gol da vitória do Vila Nova saiu aos 36 minutos. Capa não conseguiu cortar cruzamento e a bola saiu nos pés de Mateus Anderson, que bateu de primeira, no cantinho esquerdo de Aranha.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Vila Nova enfrenta o CRB, às 16h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Avaí recebe o Brasil de Pelotas, no mesmo horário, na Ressacada, em Florianópolis. Os jogos são válidos pela segunda rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 AVAÍ

VILA NOVA: Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Mateus Anderson, Wellington Reis (Moacir) e Elias (Vinícius Leite); Reis e Keké (Lincom). Técnico: Hemerson Maria.

AVAÍ: Aranha; Guga, Betão, Alemão e Capa; Judson (Romulo), Luan, Pedro Castro e Maurinho (Renato); Rodrigão (Getúlio) e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL: Mateus Anderson, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Antônio Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS: Wellington Reis, Gastón Filgueira, Geovane e Wesley Matos (Vila Nova); Judson (Avaí).

RENDA: R$ 37.175.

PÚBLICO: 2.401 pagantes (3.336 total)

LOCAL: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).