Vila Nova-MG vence pela Série C O Vila Nova-MG, de Nova Lima, assumiu nesta quarta-feira à noite a liderança isolada do Grupo 10 do Campeonato Brasileiro da Série C. No clássico regional contra o Ipatinga, venceu por 1 a 0, conquistando a segunda vitória na competição. O único gol da partida foi marcado por Paulo César, ainda no primeiro tempo. Também pelo Grupo 10, Serra e Estrela fizeram o confronto capixaba e empataram em 1 a 1. Os gols da partida também foram marcados no primeiro tempo. O Serra marcou com Rodrigo Paulista, e Eraldo fez para o Estrela. As partidas foram válidas pela segunda rodada da competição e deveriam ter sido disputadas há duas semanas, mas por conta de problemas judiciais, o Grupo só teve início no final de semana passado. Com os resultados desta quarta-feira, o Vila Nova lidera isolado, com seis pontos. O Serra também segue invicto, mas com quatro. O Estrela tem um ponto e o Ipatinga é a decepção, sem pontuar.