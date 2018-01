Vila Nova quer surpreender o Botafogo Acreditando que o seu adversário é o favorito no jogo deste sábado, 20h30, o Vila Nova-GO estréia no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Botafogo, jogando em casa no estádio Serra Dourada. O juiz da partida será Sérgio da Silva Carvalho (DF). "Não há dúvidas de que o Botafogo é o favorito mas o nosso time tem personalidade", avalia o técnico Ivair Cenci. Jogando em casa e contando com Adriano que joga em dupla com Mirandinha (ex-Maringá), recuperado de uma dengue, e Cleir já confirmado na lateral-esquerda, o treinador gostaria de ir com tudo pra cima do time carioca. Mas decidiu neutralizar o sistema 4-5-1 e os contra-ataques botafoguenses impondo uma marcação forte. Para isso escalou o zagueiro Moisés, recuperado de contusão, e os volantes Souza (ex-América-RP) e Alex Lopes (Ex-União Barbarense). O meia-direita Jean Carlo (Ex-Palmeiras), deverá ser aproveitado se o Vila jogar no ataque em formação 3-5-2.