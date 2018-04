Vila Nova surpreende e vence a Portuguesa por 2 a 1

A Portuguesa acumulou o seu sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o Vila Nova por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 20.ª rodada, a primeira do returno. Vindo de quatro derrotas e um empate, a Lusa sentiu a responsabilidade e acabou sendo surpreendida pelos contragolpes do time goiano.

Veja também:

René Simões diz que Lusa sofreu ameaça de homens armados

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A Portuguesa, muito vaiada ao final do jogo, se manteve com 28 pontos, um pouco mais distante do G-4, o grupo de acesso. O resultado fez o Vila Nova se distanciar da zona de rebaixamento - agora com 26 pontos. Neste jogo, o time foi dirigido de forma interina por Zé Roberto, uma vez que Arturzinho só vai substituir Vágner Benazzi na próxima rodada.

Apesar da falta de gols, os dois times fizeram um bom primeiro tempo. Aos seis minutos, o estreante Zé Carlos entrou em velocidade e bateu de bico. A bola passou rente a trave. Mesmo destino de Gil, que bateu na saída do goleiro Vitor, isso porque Fábio, titular da Portuguesa, saiu lesionado.

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, a defesa da Lusa não conseguiu afastar a bola e o zagueiro Vitor, livre na área, tocou para as redes. A Portuguesa empatou aos 21 minutos, após o zagueiro Bruno Rodrigo aproveitar cruzamento de Edno e marcar de cabeça.

Mas o clube paulista voltou a dar mancada em casa e levou mais um gol. Gil entrou em velocidade pelo lado direito e cruzou para Alex Dias. O atacante, sem deixar a bola cair, chutou no gol e definiu o jogo.

Pela 21.ª rodada, a Portuguesa enfrenta o Fortaleza, fora de casa, já nesta sexta, às 21 horas. Já o Vila Nova pega o Ipatinga, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no mesmo dia e horário.

PORTUGUESA 1 X 2 VILA NOVA

Portuguesa - Fábio (Vitor); César Prates, Bruno Rodrigo, Thiago Gomes e Fernandinho; Ygor (Dinei), Acleisson, Preto e Héverton; Kempes (Edno) e Zé Carlos. Técnico: René Simões

Vila Nova - Max; Walter, Edson Borges e Vitor; Dida, Bilica, Alisson, Ricardinho (Washington) e Osmar; Gil (Juliano) e Willian (Alex Dias). Técnico: Zé Roberto (interino)

Gols - Vitor, aos 4, Bruno Rodrigo, aos 21, e Alex Dias, aos 29 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Zé Carlos e Preto (Portuguesa); Edson Borges, Osmar e Ricardinho (Vila Nova)

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE)

Renda - R$ 18.505,00

Público - 1.167 pagantes

Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)