Vila Nova tira Iraty da Copa do Brasil O Vila Nova (GO) classificou-se nesta quarta-feira à tarde para a próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar o Iraty, por 3 a 0, no Estádio Emílio Gomes, em Irati, a 150 quilômetros de Curitiba. Os gols do time goiano aconteceram no segundo tempo. Mirandinha marcou aos 11 e 13 minutos e Leonardi pôs fim às esperanças do Iraty de decidir a vaga em uma segunda partida aos 47 minutos. Esta foi a primeira vez que o time paranaense disputou uma competição nacional.