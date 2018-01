Vila Nova usa novatos contra Palmeiras O Vila Nova quer surpreender o Palmeiras no jogo deste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália. O técnico Roberto Oliveira colocou o time no ataque e tratou de escalar um grupo de jovens jogadores, que passou a maior parte da Série B do Brasileiro no banco de reservas. "Este jogo servirá de vitrine para os nossos jogadores", explicou o treinador. O Vila Nova se despede da Série B na 19ª posição, com 26 pontos ganhos. Contra o Palmeiras, as novidades são o goleiro Silva, o lateral-direito Edinho, o zagueiro Ney e o lateral-esquerdo Marco Aurélio. A dúvida está na escalação do meia Robson, que poderá ceder seu lugar para os volantes Alexandre ou Almir. À exceção do meia Jean Carlo e dos zagueiros Edinho e Ney, o time montado é de novatos. "Nós vamos ser mostrados para todo o Brasil", disse o goleiro Silva, que foi reserva de Emerson durante todo campeonato. "Sairemos deste jogo valorizados", acredita.