Vila Nova vence Atlético-MG por 4 a 2 O Vila Nova venceu hoje o Atlético-MG, por 4 a 2, no estádio Independência, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Mineiro, e assumiu a vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos ganhos. Mesmo com a derrota, o Galo continua líder da chave com seis pontos. Pelo Grupo B, em Poços de Caldas, no sul de Minas, o Cruzeiro derrotou, de virada, a Caldense e chegou aos seis pontos, se igualando ao líder América- MG, que tem um jogo a menos. Atlético e Vila Nova fizeram uma partida movimentada, com muitos gols. No primeiro ataque atleticano, aos dois minutos de jogo, o meia Alexandre cruzou da esquerda e Guilherme ajeitou de peito para o centroavante Kim tocar rasteiro no canto esquerdo do goleiro Marcelo, do Vila. A equipe de Nova Lima, no entanto, num contra-ataque rápido e preciso, chegou ao empate. O atacante Edmundo recebeu um belo passe de Wellington e tocou por cima de Velloso, fazendo 1 a 1 aos 11 minutos do primeiro tempo. Aos 36, após uma bobeada da defesa alvinegra, que ficou parada pedindo impedimento, foi a vez de Wellington tocar na saída de Velloso e virar o jogo para o Vila Nova. No segundo tempo, o Atlético conseguiu empatar aos 10 minutos, numa cobrança de falta do zagueiro Luiz Carlos. Destaque da partida, Wellington marcou mais duas vezes - aos 35 e aos 44 minutos - consolidando a vitória do Vila Nova. Somente os três pontos interessavam ao Cruzeiro, que vinha de uma derrota por 1 a 0 para o América, no último fim de semana. O time do técnico Luiz Felipe Scolari pressionou durante todo o primeiro tempo e perdeu diversas oportunidades, até que, num contra-ataque, o atacante Carioca fez 1 a 0 para a Caldense, aos 22 minutos da etapa final. Contudo, um minuto depois, Oséas, de cabeça, empatou para a equipe celeste e Marcelo Ramos virou aos 26. A rodada será completada amanhã com dois jogos: América x Ipatinga, pelo Grupo B e Rio Branco x Mamoré, pelo Grupo A.